A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az elmúlt héten összesen 600(!) gyorshajtót és 10 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból. A történtekről a kapitányság sajtóosztálya számolt be hírportálunknak.

Forrás: Police.hu

Az elmúlt héten az egyenruhások 10ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, illetve 10 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek.

A forgalom-ellenőrzőkezen kívül 601(!) gépkocsit mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet, továbbá 274 kerékpárost is ellenőriztek, közülük 49 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést.

Jászjákóhalmán közlekedésrendészeti akciót tartottak a rendőrök március 4-én reggel, melynek során finn módszerrel ellenőrizték a járművezetők vezetésre alkalmasságát. A közlekedésrendészek 7 óra után egy munkásokat szállító – egy utas tartózkodott rajta – autóbuszt állítottak meg, majd az 51 éves sofőrrel szemben alkoholtesztert alkalmaztak, mely pozitív értéket mutatott. A férfit további mintavételre állították elő, vezetői engedélyét a helyszínen elvették, és vele szemben járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.

Ezt követően, 7.30 órakor egy tehergépkocsit állítottak meg az egyenruhások. A járműszerelvény vezetőjével szemben alkalmazott alkoholteszter is pozitív értéket mutatott. További mintavételt követően a jogsértővel szemben 39 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 közúti, közlekedési előéleti pontot szabtak ki.

A rendőrök szerint mindkét sofőr felelőtlenségről tett tanúbizonyságot. Fényes nappal, a legnagyobb tömegű járművekkel úgy vettek részt a közúti közlekedésben, hogy a szervezetükben szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt.

– Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy zéró tolerancia van érvényben Magyarországon az ittas gépjárművezetőkkel szemben. Az elfogyasztott alkohol jelentősen növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, ezzel pedig nő a balesetek kockázata is. Az ittas sofőrök nemcsak a sajátjukat, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Kérjük, hogy a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében tartsák be a szabályokat! – hívta fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a jövőben is folyamatosan végzik a közlekedésrendészeti ellenőrzéseket, melyek egyetlen célja a forgalomban részt vevők személy-és vagyonbiztonságának védelme – számolt be az elmúlt hét fontosabb történéseiről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.