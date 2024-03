Az elmúlt hónapokban több helyi ingatlanba betört egy kenderesi férfi, és összesen több mint 800 ezer forint értékben vitt, amit csak tudott. A rendőrök őrizetbe vették.

Forrás: Police.hu

– A megalapozott gyanú szerint egy kenderesi férfi az elmúlt év októbere és február 15. között több helyi ingatlanba is bement, és közel 840 ezer forint értékű zsákmányra tett szert. Az ellopott tárgyak között voltak kerti és kéziszerszámok, kerti bútorok és szobrok, kerékpárok, ruhaneműk, tablet, paplan és párna, valamint pénz is – számolt be a részletekről Mári Ilona. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kiemelte: a 26 éves férfit március 5-én előállították a Kisújszállási Rendőrőrsre, és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. – A férfi társai ellen is folyamatban van a bűntetőeljárás – tette hozzá a szóvivő.