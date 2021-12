– Hogyan tudunk eligazodni az áruházak útvesztőiben?

– Nem a legegyszerűbb, hiszen ha laikusok vagyunk, egy címke alapján tudunk csak dönteni. Az ár is lehet iránymutató, de az sem százszázalékos segítség. Például a feleségem egyik kedvence egy igazán jó új-zélandi sauvignon blanc fehérbor, mely bodzás és szőlővirágillatával könnyen belopja magát az ember szívébe. Ennek ellenére találkoztam már olyan neves márkával is, melynek a címkéjén számtalan érem található, azonban négyévesen „szét volt esve”. Ekkor egy életre megtanultam, hogy ha szeretnék ilyen típusú bort venni, maximum egyéves lehet, mert utána érezhetően veszít az élvezeti értékéből. Az évjárat nagyon fontos. Vannak kiemelkedően jó évjáratok, ahogyan meglehetősen rosszak is. Nem igaz, hogy minél régebbi egy bor, annál finomabb. Az ár, illetve a márka meghatározó lehet. Kísérletezni kell. Minél olcsóbb egy bor, az emberek annál jobban félnek tőle, pedig nem feltétlenül arról árulkodik, hogy rossz a minősége, csak éppen szeretnék kiszórni például a tavalyi évjáratot. Sokan azt vallják, hogy a komolyabb borokat parafadugóval zárják le, ami nem feltétlenül helytálló, mert vannak köztük olyanok, melyek dohos szagot és ízt adnak a bornak. Emiatt már olyan is előfordult, hogy egy magyar borászat termékeinek a fele tönkrement.