A kultúra, valamint a helytörténeti kutatás területén végzett kiemelkedő munkájáért Csőke Tibor, az Ipolyi Arnold Könyvtár helyismereti könyvtárosa kapta idén a Pro Urbe Törökszentmiklós díjat. Az elismerést hétfőn, a város napja alkalmából tartott ünnepségen adták át a kitüntetettnek.

Mint helyis­mereti könyvtáros két évtize­de gyűjti a törökszentmiklósi és környékbeli fényképeket, iratokat, képeslapokat és igyek­szik ezeket lehetőség sze­rint megjelentetni. 2010-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyvében jelent meg egy közel ötvenoldalas tanulmánya Ipolyi Arnold törökszentmiklósi éveiről. Egyik előadását többek között az Országos Széchényi Könyvtárban és a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán rendezett konferenciákon is megismerhette a közönség.

A helyi általános iskolásokat megszólító Törökszentmiklósi Útravaló, azaz a helytörténet dióhéjban a ballagó nyolcadik osztályosoknak című kiadvány 2003 óta jelenik meg, melynek a kezdetektől végzi a technikai szerkesztését, miközben együttműködik a helyi általános iskolákkal. Ez a kötet lett az alapja a város helytörténeti és környezetvédelmi versenyeinek, melynek Csőke Tibor állítja össze a szakmai anyagát, valamint megszervezi a versenyeket is.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a következő generációnak átadjuk azt, amit őseink ránk hagytak. A városvédő egyesület, valamint a könyvtár helyismereti könyvtárosaként nekem ez feladatom is, de inkább a küldetésemnek tekintem. Azért dolgozom, hogy a fiatalok kötődjenek a váro­sukhoz, legyenek büszkék arra, hogy kik éltek itt, milyen történeteink, épületeink, értékeink vannak.

Egy egészséges lokálpatriotizmust kialakítva talán felnőttkorban visszavágynak és visszatérnek a városba akkor is, ha esetleg elmennek innen.

– Ez hosszú távon Törökszentmiklós szempontjából is fontos tényező, megtartó erő lehet – hangsúlyozta a kitüntetett, aki a 2012-ben megjelent helytörténeti tankönyvcsalád létrejöttében is kulcsszerepet vállalt.

A négy kötetből kettő szerzője, és a teljes kiadvány szerkesztője. A kötetet rendszeresen használják a törökszentmiklósi óvodák és iskolák. A Törökszentmiklós 300 Emlékév eseményeiben, kiadványaiban is kiemelkedő munkát végzett, a jubileumi év alkalmából megjelent 300 év 300 esemény Törökszentmiklós történetéből című könyv írója, szerkesztője, tipográfusa. Az emlékév kapcsán két kiállítás is a nevéhez fűződik, a kengyeli kastélyokról szóló kilenc tablóból álló kiállítási anyag, illetve a 300 éve ITT! című rendezvényen bemutatott Almásy család történeti kiállítás nyolc tablóból álló anyaga.

Mintegy ezer diákot vont be az emlékév programjaiba

Az ünnepi emlékév miatt idén a hagyományoktól eltérően nemcsak a hetedik és nyolcadik osztályosok mérettethették meg magukat a helytörténeti versenyen, hanem az alsóbb korosztályok is. Így közel négyszáz törökszentmiklósi gyermek vehetett részt a nagyszabású vetélkedősorozaton, melyet Csőke Tibor szervezett. A különböző ünnepi programokon a város hatszáz óvodása vett részt, illetve a középiskolásoknak szóló tizenkét órás vetélkedőbe is több százan kapcsolódtak be.