A tavalyi év végén keletkezett tűz miatt az összes játék, textília és bútor károsodott a Kunmadarasi Összevont Óvodai Intézmény Manófalvi Óvodájában. Ezek pótlására felhívást tettek közzé a közösségi oldalon. Balogh Marianna polgármestertől megtudtuk: sok helyről ajánlottak fel nekik eszközöket, és egy jótékony est is lesz az óvodáért.

– Meglepődtem, hiszen ilyen összefogást még nem tapasztalt a település, nagyon köszönjük a színművész és barátainak a támogatását. Mi is igyekszünk, hogy minél sikeresebb legyen az est. Az óvodai intézmény közössége süteményekkel készül, és Ambrus Attila kerámiái mellett könyveket, CD-ket is lehet majd vásárolni. A befolyt összeg az intézmény számlájára fog kerülni. Galiné Selyem Melinda intézményvezetővel nem gondoltuk, hogy ilyen sokan megmozdulnak értünk, az ország minden részéből összefogtak az óvodák, nagyon sok helyről érkeztek már felajánlások (óvodai bútor, számítástechnikai eszköz, játék, fejlesztő anyag, textíliák). Elsők között adományozott az óvodának F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, amiért ugyancsak hálásak vagyunk.

– Amikor Balogh Marianna polgármesterrel megtaláltuk az estre az időpontot, felhívtam a barátaimat, akik szó nélkül igent mondtak rá. Az est fővédnöke Győrfi Pál, a házigazdája én leszek. A műsorban fellép Békefi Viktória, Magyar Viki, Faragó András, Gergely Róbert, és kerámiáival ott lesz Ambrus Attila. A gálaműsor résztvevői a jegyük árával is támogatják a Manófalvi Óvodát, de lehet új játékokat is hozni az estre. Ambrus Attila egyedi kerámiáit is meg lehet majd vásárolni, de lesznek könyvek, CD-k is, az ezekből befolyt összeg ára szintén az óvodának megy. Remélem, az est végén tisztes összeget adhatunk át a polgármesternek és az intézményvezetőnek – bizakodott R. Kárpáti Péter.