– Igazából gyerekkorom óta horgászom, de nagyjából az elmúlt öt évben járok rendszeresen, elsősorban a Nagytopához. Az elmúlt napokban is voltam párszor, szilveszterkor is pecáztam, és az új évet is úgy kezdtem – meséli Nagy Barna, aki reménykedett a jó fogásban, de nem gondolta, hogy az rekordméretű lesz.