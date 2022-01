– A szlovákiai Bucs községbe évente kétszer utazok. Tavasszal és ősszel egy hétig tartok előadásokat, madármegfigyelő napokat, onnan is kaptam egy szép plakettet, munkámat a Szlovák Madártani Intézet ismerte el – avatott be büszkén. Szeretetét a kisállatok is megérzik, és nemegyszer viszonozzák, megbíznak benne, mintha ő lenne a „madarakkal suttogó”. Munkájában ez az adottsága segíti, mert volt rá példa, hogy ragadozót kesztyű nélkül foghatott meg.