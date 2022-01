A ’83-as születésű Kotosz Nándor egy alig másfél ezer lelket számláló kicsiny nyírségi községben, Tiszanagyfaluban töltötte gyermekkorát. Apai nagyapja árkász-utász honvédként a második világháborúban a Don-kanyart is megjárta, ahol sú­lyosan megsebesült. Az e­gyik galíciai kórházból tért ha­za 1944-ben. Komoly traumaként élhette meg a világégést, hiszen a feleségén – Nándor mamáján – kívül senkinek sem mesélt az átélt, szerencsésen túlélt borzalmakról. Az unoka ezért leginkább nagyanyjától kapott másodkézből beszámolókat, de ezek is annyira izgalmasak voltak a fiúgyermek számára, hogy folyton-folyvást nyaggatta a mamát a katonaéletről. Amit pedig megtudott, azt kiselőadás gyanánt a tiszanagyfalui kisiskolás diáktársaival is megosztotta. Nagy sikere volt, és talán e sikerélmény ragadtatta el, hogy a későbbiekben is a hadtörténelembe ássa bele magát. Amikor pedig a nagypapa elhunyt, apró háborús tárgyi emlékek, frontlevelek is előkerültek a pince-padlás zegzugából.