– Ötletekből már most sincs hiány, reméljük, meg is tudunk valósítani minél több programot, a Covid nem akadályozza meg. Szeretnénk a színtérben is időszaki kiállításokat rendezni, a terem alkalmas is rá. Felkutatjuk a helyi alkotókat, ismerek is olyan várkonyit, aki farag, mások festenek. Lehet nem is mindenkiről tudja a környezete, hogy milyen érdekes dolgokat készítenek. Tárlatokon bemutathatnák munkáikat. Emellett jó lenne egy sakk klubot is indítani, valamint darts versenyben is gondolkodunk. Pingpong verseny pedig már tavaly is volt – vázolta elképzeléseiket Zoltán.