– Kevesen tudják, hogy a nehéz helyzetbe került embereknek van emléknapja. Mikor emlékezünk rájuk?

– Február huszonkettedikén van az áldozatok napja. Fontosnak tartom, hogy van olyan nap az év során, amikor ők kerülnek a figyelem középpontjába. Nagy dolog, hogy az elmúlt esztendőben közel tizennyolcezer bajba jutott személynek tudtunk segíteni országszerte. A hozzánk érkezőkről elmondható, hogy az előző év végén a központot felkeresők leginkább lopás vagy kapcsolati erőszak áldozatai voltak. Közülük többen nyújtottak be a krízishelyzetet orvosolni igyekvő azonnali segély iránti kérelmet. Ezekben az esetekben egyébként a hatóság célja nem a kártérítés, hanem a lakhatással, élelmezéssel, gyógyászattal, ruházkodással és kegyelettel kapcsolatos rendkívüli kiadások fedezése.

– Az áldozatsegítő munkába a rendőrség is bekapcsolódott...

– Ez így igaz. Bár a rendőrségen komoly múltra tekint vissza az áldozatsegítés, az elmúlt időszakban ez újabb szintet lépett. Tavaly januártól működik egy új rendszer, melynek nyomán arra is van lehetőség, hogy a sértettek már a rendőrségen kérhessék, hogy a központ felvegye velük a kapcsolatot.

– Januárban a megyei kormányhivatallal egyeztetett a központ. Mi volt a megbeszélés témája?

– Egy jogszabály-módosítás miatt számítani lehetett arra, hogy megnő az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmek száma, ezért is került sor az egyeztetésre. Fontos azonban, hogy a kormányhivatallal egyébként is szorosan együttműködünk, a területi áldozatsegítő szolgálattal napi kapcsolatban állunk. Közös célunk ugyanis a minél hatékonyabb áldozatelérés. Ezért februártól – meghatározott időszakokban – a hivatal munkatársa is elérhető lesz nálunk.

Legfőbb céljuk, hogy mindenkinek sikerüljön továbblépni

– Sajnos több, élet elleni bűncselekmény is történt az elmúlt időszakban – részletezte Szabóné Hegedűs Dóra a legsúlyosabb élethelyzeteket, melyekkel a központ munkatársai találkoztak. – A kollégák folyamatosan azért dolgoznak, hogy az áldozatoknak sikerüljön továbblépni. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egy pszichológus munkája mennyire fontos ezekben a helyzetekben. A sértettek és családtagjaik is különböző módon élik meg, hogy bűncselekmény áldozatai lettek. Vannak olyanok, akik a tájékoztatást és a segítő beszélgetést követően le tudják zárni a történteket, míg mások többször is eljönnek. A kapcsolati erőszak áldozatai például többször is kérnek pszichológusi támogatást. Fontosnak tartjuk, hogy mindenkihez eljusson az üzenet, hogy senkit sem hagyunk magára, és igenis van segítség – tette hozzá a szakember.