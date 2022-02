Február 19-én immár negyedik alkalommal rendeznek hagyományőrző disznóvágást a településen. Reggel hat órától várják majd az érdeklődőket a Vén Diófa Vendégház udvarán. Fogópálinkával melegítenek be a disznó levágásához, ami után a szalmával való perzselést mutatják be. A legbátrabbak „körmös” pálinkát is kóstolhatnak. A sertés feldarabolásának hagyományos és manapság használatos technikáit is megismerhetik a látogatók. A vendéglátók reggelire hagymás sült vért kínálnak.

A rendezvény időtartama alatt rövid előadás lesz a hagyományos paraszti táplálkozás és életmód egészségmegőrző hatásairól, valamint főzőklubot tartanak a gazdasszonyoknak.

Azért, hogy a gyerekek se unatkozzanak, játékokkal várják a kicsiket. Ezenfelül lesz régi paraszti eszközök, szerszámok bemutatója és lovas kocsikázás is. A rendezvény az ismeretterjesztésen és a régi szokások felelevenítésén túl jótékony célokat is szolgál. Bevétele a Magyar Vöröskereszt jászkiséri alapszervezetén keresztül a helyi véradók nagyobb megbecsülését szolgálná.