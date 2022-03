Tisztálkodó­szerek, plédek, takarók, ruhák, tartós élelmiszerek, a gyerekek esetében pedig játékok, pelenkák, bébiételek és tápszerek. A nyugalom mellett talán ezek, melyekre a legnagyobb szükségük van az Ukrajnából érkezőknek. Már Szolnokon is kaptak helyet családok. Hétfőn éjjel huszonhat ukrajnai menekült, közülük tizenhét gyermek érkezett Szolnokra, a családokat a Tiszaligetben kialakított férőhelyeken szállásolták el – erősítette meg hírportálunknak Pókász Endre, a városháza sajtószóvivője.

A megyeszékhely továbbra is készen áll a háború elől menekülők fogadására és ellátására. Az adományokat a szolnoki városháza portáján lehet leadni, ha a szállítás nem megoldható, akkor 06 20/294–2725-ös telefonszámon vagy a [email protected] e-mail-címen lehet jelezni.

Önkéntesek jelentkezésére számít a Katolikus Karitász

Hétfőn indított gyűjtést a Katolikus Karitász szolnoki Szent Erzsébet csoportja is. A segélyszervezet azonnal fogyasztható tartós élelmiszereket, tisztítószereket és alapvető higiéniás felszereléseket gyűjt. A felajánlásokat a belvárosi plébánia irodájában hétköznap reggel kilenc és dél, illetve délután három és öt óra között lehet leadni. A karitász kiemeli, hogy ruhaadományt, valamint romlandó élelmiszert azok tárolási nehézségei miatt nem tudnak fogadni. Várják továbbá a segítségnyújtásban résztvevő önkéntesek jelentkezését is a szervezet szolnoki e-mail-címén keresztül. Emellett számlát is nyitottak a szülőföldjüket elhagyni kényszerülők megsegítésére, a 11745004–20114026–00000000-as számon. A közlemény rovatba az „ukrajnai menekültek” feltüntetéssel várják a pénzbeli felajánlásokat.

Oktatási intézmények is részt vesznek az akcióban

A megyeszékhely több pontján is adománygyűjtő akciót szerveztek, melyhez a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium is csatlakozott.

Kollégáim és az iskola diákjai egyaránt fontos feladatuknak tartják, hogy segítsék az Ukrajnából menekülteket

– hangsúlyozta Deák László igazgató.

A támogatóktól elsősorban tartós élelmiszereket és személyes higiéniai cikkeket vártunk, melyeket tegnap szállítottunk a városhá­zára, ahonnan különböző humanitárius, illetve civil szervezetekhez juttatják el őket.

A szolnoki Széchenyi Gimnáziumban összegyűjtött adományokat kedden délután vitték el a városházára Fotó: Nagy Balázs

Településenként több leadópontot jelöltek ki

Az újszászi önkormányzat is adománygyűjtésbe kezdett a háború elől menekülők megsegítésére a Szent Lu­kács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal közösen – tudtuk meg Dobozi Róbert polgár­mestertől.

Főként tartós élelmiszert, takarókat és higiéniai termékeket várnak, melyeket Újszászon tíz helyszínen lehet leadni: a polgármesteri hivatalban, az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde három tagintézményében, a művelődési házban, a könyvtárban, a Zagyvaparti Idősek Otthonában, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, a Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikumban és a Kastély Otthonban.

Zagyvarékason három ponton adhatják le a lakosok az adományokat. Kurucz László polgármester saját maga is adományozott százezer forint értékben tartós élelmiszert (jó minőségű konzerveket).

A Rákóczifalván kijelölt gyűjtőponton reggel nyolc és este nyolc óra között bárki leadhatja adományát. Dr. Túró­czi Imre polgármester elmondta: a lakosok együttérzőek, segítőkészek, gyűlnek is szépen a tartós élelmiszerek, higiéniai cikkek, valamint az új és jó állapotú ruhák, melyeket szerdán szállítanak el Szolnokra.

Rögtön kapcsolatba léptek a testvérvárosukkal

Kárpátaljai testvértelepülésének, Visknek gyűjt adományokat a fegyverneki önkormányzat. A művelődési házba legfőképpen tartós élelmiszereket, palackozott vizet, ágyneműket, takarókat, hálózsákot, mosó-, fertőtlenítő- és tisztálkodási szereket várnak. A gyűjtés folyamatos, az első szállítmány várhatóan pénteken indul majd Viskre. Pénzadományt a Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár alszámlájára lehet küldeni, további részletekről a művelődési ház közösségi oldalán tájékozódhatnak.

Egy egész buszt megtöltött adománnyal a polgárőrség

Szajolból egy adományokkal megrakott kisbusz indult a hétvégén Lónyára. A határ menti kistelepülésre a Szajoli Polgárőr Egyesület tagjai vitték el a helyiek által adományozott ruhákat, tartós élelmiszert, ivóvizet és használati dolgokat. Az átadást követően a polgárőrök további segítséget is nyújtottak: a határon gyalog átkelő embereket szállították a település művelődési házában kialakított melegedőbe.

A háziállatukat magukkal hozókra is gondolnak a megyeszékhelyen

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány a Green Szolnok by NHSZ projekt keretében gyűjt adományokat a kárpátaljai állatvédő szervezeteknek, illetve a hazánkba, vagy azon belül is a jászkunsági megyeszékhelyre házi kedvenccel érkezőknek. Az alapítvány kifejezetten állatoknak gyűjthet felajánlásokat, így például elsősorban kutyáknak és macskáknak való száraztápot, valamint macskaalmot várnak.

Egyedi jelzőtáblák könnyítik meg a segítségpontokra való eljutást

A Magyar Közút soron kívül helyez ki olyan egyedi táblákat az ukrán határ közelében, melyekkel segítik a Híd Kárpátaljáért programban résztvevőket és azokat, akik a kijelölt segítségpontokat keresik. A sárga alapon fekete színnel, magyar, angol és ukrán nyelven feliratozott táblákat, illetve útirányjelzőket kedden kezdték el telepíteni a kisvárdai, mátészalkai és vásárosnaményi mérnökség szakemberei.