A Tisza-tó és a Jászkunság egyik legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja – amely nemrég megkapta a Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai értéke elismerő címet - mit sem veszített régi fényéből, idén is több ezren látogattak ki március 12-én a programnak helyet biztosító Füzes Kempingbe. Az ország több pontjáról érkeztek, de a legtöbb csapat most is a térségből és a megyéből jött Abádszalókra.

A résztvevő csapatokat és portákat több szempont alapján értékelte és rangsorolta a szakértőkből álló zsűri. Idén az első helyezést a Nagy-Kun-Madaras formáció szerezte meg.

Mint megtudtuk, a böllérfesztiválon is lehetőség volt az ukrán-orosz katonai konfliktus elől menekülők számára és megsegítésére adományok leadására, amelyeket a helyi református közösség a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve juttat el a rászorulókhoz.