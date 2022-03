Ahogy Magyarország legtöbb önkormányzata, a karcagi is szeretne segítséget nyújtani, hiszen humanitárius és erkölcsi kötelességünk is a háború elől menekülő kárpátaljai magyaroknak, de azt gondolom bárkinek, aki ebből az övezetből Magyarországra jön menekültként, segíteni– mondta Szepesi Tibor, Karcag polgármestere, aki szólt arról is, hogy a ruhanemű és tartós élelmiszer gyűjtést is szerveztek, az adományt a napokban eljuttatják azokhoz a településekhez, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy a határon átkelőket segítsék.

Természetesen folytatjuk a gyűjtést, további adományokkal is szeretnénk segíteni, mint ahogy most a leselejtezett óvodai ágyakkal– fogalmazott a városvezető.

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet lelkileg bennünket is nagyon megérintett– fogalmazott Gulyás Ferencé, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője.

– Az elmúlt napokban egy Veszprém megyei hölgy keresett óvodai fektető ágyakat a menekült gyermekek számára. Intézményünkben az elmúlt években szerencsére az ágyainkat le tudtuk cserélni modern, pillekönnyű ágyakra, így a fölszabadult ágyakból 250 darabot felajánlottunk Túristvándi és a körjegyzőségbe tartozó négy település számára, hogy ezeken tudjanak pihenni a kimerülten érkező kisgyermekek.