Az év legszebb időszaka, amikor beköszönt a tavasz. A hőmérséklet emelkedésével együtt jár az is, hogy ilyenkor több feladat akad kertünkben. A növények víz utánpótlására és táplálására is nagy figyelmet kell fordítani, hívta fel figyelmünket a szolnoki Papp Károly.

A tervezést leginkább a téli munkák egyik legfontosabb feladatának tekintik a kertbarátok, ám ilyenkor tavasszal is nagy figyelmet kell fordítani erre – magyarázta Papp Károly. Hiszen nem csak azt kell megszervezni, mit hova ültessünk, hanem azt is, milyen eljárás alapján. Gondolok itt arra, hogy nem mindegy, hosszú távon műtrágyát, vagy szerves tárgyát használunk, ugyanis az egész szemléletünket így kell beállítani, hogy öko vagy bio gazdálkodást folytatunk. Mindez az öntözéssel is összefüggésben áll, ugyanis a talajt megfelelően elő kell készíteni.

– mondta.

A jó időt kihasználva a legtöbben neki is állnak a kerti munkálatoknak, azonban az idei aszályosabb tavasz sok kellemetlenséget okozhat növényeinknek.

– Sokan nem is gondolnak arra, hogy a szétomló földbe tett magvaknak nagyon sok vízre van szükségük – taglalta a szakértő. – Hiszen a napokban lehullott eső sem oldja meg ezt a problémát, így nekünk kell gondoskodni a nedvesség pótlásáról. Ezért készítsük elő a talajt, hogy a megfelelő minőségű környezetbe helyezzük a magvakat és a növényeket. Mindez azt jelenti, hogy az ősszel felszántott földet most gereblyével fellazítjuk és még a magvak vetése előtt, előre biztosítjuk a vízpótlást a talajba. Minderre azért van szükség, hogy legyen valamilyen tartalék a talajban, illetve, hogy ne mossuk ki növényeinket a földből a nagy sugarú, hirtelen öntözéssel.

Vannak növények, amelyeknek a csírázási időszakban kifejezetten fontos a víz, ezért folyamatosan nedvesen kell tartani a földjüket.

Ilyen például a petrezselyem vagy a pázsitfű – hívta fel a figyelmet Papp Károly. – Azok kifejezetten sok öntözést igényelnek, azonban ez nem csak a zöldségfélékre igaz, hiszen a legtöbb növénynek van egyfajta nedvességigénye, amit pótolni kell. Ebben az időszakban mindent vethetünk, ami nem káposzta, illetve tökféle, a sárgarépát, zöldséget, hagymát, retket, salátát már ültethetjük is, azonban a vetés előtt locsoljuk meg a földjét és csak másnap, a vizes közegbe tegyük bele a magvakat, ezzel is elősegítve a fejlődést. A borsó például az egyik legkorábbi zöldségnövény, kibújásakor sokszor kell locsolni. Így tehát az április az egyik legizgalmasabb hónap a növényeink fejlődésének szempontjából, ezért az elvetett magvakra és virágokra ilyenkor nagy figyelmet kell fordítanunk.