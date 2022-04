Sürgősségi indítvány keretében napirendre vették Budai Lóránt polgármester előterjesztését a „Jászsági Gazdasági Napok” elnevezést tartalmazó logó levédetésére vonatkozóan, amit később egyhangúlag megszavazott a testület.

Tamás Zoltánnak, a Fidesz frakcióvezetőjének kérésére levették napirendről a piac további fejlesztését és az Eördögh-ház hasznosítását célzó pályázatot, mert párbeszédet szeretnének folytatni a beruházás tartalmáról. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató megvitatásakor szóba került egyebek mellett a parlamenti választás eredménye, a testület feloszlatása is.

Tamás Zoltán ugyanis hiányolta, hogy a városvezető nem gratulált a megválasztott országgyűlési képviselőnek. Arra volt kíváncsi, ez miért nem történt meg és a jövőben változtat-e a hozzáállásán.

Ha nem akar felállni a polgármesteri székből a választási eredmény után, akkor bízom benne, hogy a város érdekében tud változtatni a viselkedésén, a képviselővel való kapcsolatán – jegyezte meg a frakcióvezető.

Ha úgy érzik, hogy a választási eredmény arra predesztinálja a frakciót, hogy új lendülettel új polgármestert válasszanak, akkor állunk elébe, oszlassák fel a testületet. Ezt már tavaly is javasoltuk, most is – reagált Budai Lóránt.

Hozzátette: a kormányról, az országgyűlési képviselőről alkotott véleményén nem kíván változtatni, ám ettől a városért hajlandó bárkivel együtt dolgozni, de ehhez kell a másik fél is.

A hosszúra nyúlt tanácskozáson a képviselők számos előterjesztést megvitattak. Elfogadták többek között a város közbiztonsági, tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót, és a város környezetvédelmi programját is. A költségvetési támogatások általános tartalékából történő átcsoportosítása felszínre hozta a Fidesz és a Közösen Jászberényért Egyesület képviselői közötti nézetkülönbséget. A „Hűtőgépgyári” strand hasznosításával kapcsolatban a testület egyöntetűen a létesítmény értékesítése mellett foglalt állást.