A Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete, a Nagykun Nádor Huszárbandérium tagjai és a Magyar Huszár és Hagyományőrző Szövetség tagjai is ott lesznek bemutatóikkal, de számos kísérőprogram – kézműveskedés, koncert – is várja az érdeklődőket az emléknapon. Csodálatos természet címmel Horváth György unokájának, Sipos Bálintnak is itt nyílik meg első önálló természetfotó kiállítása.