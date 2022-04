Fekete Tibor, a Coop Szolnok Zrt. ügyvezetője is arról számolt be, üzleteikben nagyon jól fogy már a sonka.

Jól árban kínáljuk, a sonkának ugyanis az érlelési ideje hosszabb, és mi még az előtt kötöttünk rá szerződést, hogy megugrottak volna az árak – mutatott rá az ügyvezető.

Tavaly így húsvét előtt a betervezett mennyiség 40, idén viszont már 54 százalékát értékesítettük, rendelnünk is kellett még. A hét folyamán ez a mennyiség nyilván nőni fog.

– A forgalomnövekedésnek egyrészt az lehet az oka, hogy míg tavaly április elején volt az ünnep, idén a hónap közepére esik, ami azt jelenti, hogy kézhez kapják előtte a fizetésüket a vevők. Másrészt tavaly a járványhelyzet miatt még jóval óvatosabbak voltak az emberek. De húsvét nincs sonka nélkül, így ilyenkor ez a slágertermék, valamint a tojás, amit szintén nagy számban vittek, s azt idén főleg a héten fogják beszerezni a vevők. A sonkavásárlások száma már a múlt héten észrevehetően megugrott, pénteken is nagyon jó forgalmat bonyolítottunk, a héten is várjuk a rohamot. Ünnepre sütnek-főznek az emberek, ez meglátszik a sütési kellékek, alapanyagok forgalmában is.

Viszik a süteményekhez valót is: jól fogy a liszt, az élesztő, de a különféle dekorációk, tortadíszek is.

– Édességek közül nyilván a csokifigurák a legkelendőbbek, veszik is minden árkategóriában – számolt be tapasztalataikról Fekete Tibor.

A hentesüzletek sem panaszkodhatnak ilyentájt. A rákóczifalvai Szabados Hús Kft. hagyományos érlelésű finomságokat kínál húsvétra, van náluk parasztsonka, parasztlapocka, tarja, kötözött comb, csülök, mindegyik egyaránt kelendő most.

– Kapacitásunkhoz mérten minden füstölt áru el szokott fogyni húsvétra – árulta el Szabados Károly, a cég ügyvezetője. Azt is hozzátette, több sertésáru iránt viszont visszaesett a kereslet, ahogy jelentkezett a drágulás.

– A húsvéti áru is drágult valamelyest idén, de kisebb mértékben, a sonkához valót ugyanis még januárban letettük száraz pácoláshoz, majd utána nedves pácoláshoz, az áremelkedés pedig ezután jelentkezett – mondta az ügyvezető.

– A húsvétra valót érezhetően április elején kezdték vinni, de voltak, akik már március közepén keresték. Azt mondhatjuk, hogy húsvét előtt egy hónappal indul a sonkaszezon. Az emberek inkább kisebb tételekben vásárolnak. Csütörtökön még biztos lesz egy roham, mindig vannak, akik az ünnep előtti napokra hagyják a bevásárlást. De már hétfő délelőtt tapasztaltuk, hogy erősebb a forgalom, mint előző héten. Szabados Károly elmondta, a kocsonyába valót is keresik, viszik a körmöt, fület, farkat, sertésbőrt, bár ezek is drágultak valamelyest.

A tojást már a hétvégén sokan elkezdték beszerezni a piacokon, őstermelőktől. Darabja a szolnoki piacon átlagosan 45–60 forint körül mozog, mérettől függően, a húsvét előtti napokban pedig emelkedhet is még valamennyit. Igaz, már hétvégén is lehetett 65–70 forintos tojást találni. A törzsvásárlók közül sokan előre megrendelik a húsvéti mennyiséget, különösen, ahol családi összejövetelek miatt nagyobb tételre van szükség, így biztosítva, hogy a megszokott termelőtől tudják beszerezni az összes szükséges darabot.

A kisboltoknál is mutatkozik már a közelgő ünnep hatása. Egy édességet is árusító kis üzlet tulajdonosa elárulta, nála az utóbbi napokban szembetűnően megugrott a kézműves csokifigurák iránti érdeklődés, főleg, miután híre ment, hogy szalmonella-fertőzés miatt vontak ki a forgalomból kindercsokikat. Több vevője is elmondta, emiatt döntött úgy, idén inkább hazai, kézműves termékeket választ, még ha azok kicsit drágábbak is.

A minőség határozza meg az árakat

A Coop-üzletekben bőséges a választék sonkaféléből, füstölt csülökből, kilónkénti 1300 és 3500 forint közötti áron mindenki talál ízlésének és pénztárcájának megfelelőt. Kiragadva néhány példát, egy pápai érlelt, kötözött sonkához például már 1490 forinttól hozzá lehet jutni, a bükkfán füstölt kötözött sonkáért viszont már kilónként 2820 forintot kérnek.

A rákóczifalvi Szabados Hús üzletében a parasztsonka kilója 1980 forint, a tarja 2200 forint, a csülök 1960 forintért kapható, a bőrös comb kilójáért pedig 2180 forintot kérnek. A nagy áruházláncok már az előző hetekben is megkezdték húsvéti akcióikat. Füstölt csülköt például többfelé is kínáltak 990 forint/kilós áron.