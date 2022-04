Hamarosan hazánkban is lekapcsolják a 3G-hálózatot, ezért a korszerűtlen, mobilinternetezésre alkalmatlan telefonok tulajdonosai bruttó húszezer forintos támogatással válthatnak újabb készülékre. Elsődleges cél a rászorulók támogatása. Az állam a digitális javak minél szélesebb hozzáférhetőségét szeretné biztosítani iskolázottságtól, vagyoni helyzettől, életkortól függetlenül.

Nekem még nyomógombos telefonom van, amit csak hívásra és időnként sms-ezésre használok, internetezni asztali számítógépen szoktam – árulta el hírportálunknak egy szolnoki nyugdíjas.

Jó lenne, ha mobilon is tudnék netezni, facebookozni, de eddig túl drágának találtam az okostelefonokat. Most viszont, a támogatásnak köszönhetően, úgy döntöttem, én is lecserélem a mobilomat egy modernebbre, elvégre haladni kell a korral – fűzte ­hozzá.

A támogatás megyénkben a hazai mobilszolgáltatókon túl a műszaki áruházláncok üzleteiben is igényelhető. Minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy igénybe veheti, aki 2G-s vagy 3G-s mobilkészülékét szeretné korszerűbb, 4G- vagy 5G-képes okostelefonra cserélni, feltéve, hogy a régi telefonját tavaly július és de­cember között legalább egyszer használta hanghívásra, adatforgalomra vagy sms küldésére, fogadására. Fontos feltétel még, hogy csak olyan mobilok vásárlásához jár támogatás, melyeknek az ára legfeljebb százhúszezer forint. A mostani, első körben a 3G-s készülékek leváltására van lehetőség, és májustól kezdődik a még régebben gyártott, 2G-s készülékek cseréje.

A Magyar Telekom Vállalati kommunikációs igazgatósága lapunk kérdésére elmondta: a támogatás igénybevétele körülbelül félórás ügyintézéssel jár. A kereskedő először a régi telefon IMEI-száma alapján ellenőrzi, hogy a lecserélni kívánt készülék jogosult-e a támogatásra. Ha igen, akkor végig kell futtatnia a pályázati folyamatot a megfelelő online felületen, és bizonyos dokumentumokat ki kell nyomtatni, aláírni és beszkennelni.

Ezután az értékesítési folyamatot is végig kell futtatni, de ezt már a Telekom rendszereiben. Ennek időtartama az ügyfél által kért termékektől és szolgáltatásoktól függ. A régi telefont SIM-kártya nélkül kell leadni a boltban, ahol a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítik. Ezért nagyon fontos, hogy előtte le kell menteni és törölni róla a személyes adatokat, például fotókat, névjegyeket, üzeneteket, melynek legegyszerűbb módja a gyári beállítások visszaállítása. Erről nyilatkozni is kell az ügyintézés során.

A Magyar Telekom hírportálunk kérdésére felelve kifejtette: támogatást igénybe vevő ügyfelek életkoráról nem készül statisztika, viszont azt látják, hogy aki a váltás mellett dönt, az főként érintőképernyős okostelefont választ üzleteikben. Akik még nyomógombos készüléket használnak, azoknál előfordul, hogy először a szolgáltatójuknál kell új SIM-kártyát igényelniük, ami megfelelő méretű és 4G-képes. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Magyar Telekom üzleteiben segítenek-e az idősebb vásárlóknak az új telefon beüzemelésében, valamint a szükséges telefonbeállítások elvégzésében. Erre azt a választ kaptuk: a Telekom Mobiltudósok segítenek az új készülék beállításában.

Júniustól várható a lekapcsolás

A Magyar Telekom az idei esztendő második félévétől megszünteti 3G-hálózatát. A Yettel Magyarország (Telenor) júniustól kezdi meg a technológia kivezetését a területi fokozatosság elve szerint. Először a nem lakott területeken szüntetik meg a 3G-t, majd azokon a helyeken, ahol kisebb a kihasználtság. A Vodafone az MTI-t úgy tájékoztatta: a 3G kivezetésének módját és idejét a piac mindenkori állapotára és az érintett felhasználók igényeire figyelemmel határozza majd meg. A csereprogramról bővebben a www.netrefel.hu honlapon lehet olvasni.