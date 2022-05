Igazi családi hangulat fogadta a kicsiket és a nagyokat a Múzeumparkban tartott karcagi családi napon. Szepesi Tibor polgármester megnyitója után reggeli tornával kezdődött a nap, s közben több osztályközösség számára főtt a szülők jóvoltából a paprikás krumpli, melyet megmérettettek a csapatok a zsűri előtt is.

A nap során vetélkedők, ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, népi játszótér és színpadi műsor várta a gyerekeket, osztályközösségeket, de volt óriás palacsinta kóstolás és ugrálóvár is. Nagy sikert aratott a szappanbuborék-kergetés is. A felnőttek közül többen részt vettek a Kátai Gábor Kórház által biztosított ingyenes egészségügyi szűréseken is.