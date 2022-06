Hamarosan befejeződik a közel három éve indított Zöld Város fejlesztési projekt a településen. Az eredeti kivitelezővel tavaly bontották fel a szerződést, az ellene indított pert is megnyerték, a műszaki tartalmat aktualizálták, így ősszel folytatódhatott a munka. A részletekről Wenner-Várkonyi Attila polgármester a helyszíneket körbejárva, videóban tájékoztatta a lakosságot.

– A Széchenyi-lakótelepi általános iskola előtt a régi játszóteret új elemekkel bővítettük, ezáltal a város legnagyobb ilyen területe lett, mely már most közkedvelt a kisgyermekes szülők körében. Nincs olyan városrész, ahol ne lenne játszótér – fogalmazott.

Az egy kilométeres futókört is sokan előszeretettel használják, a lakossági igényeket figyelembe véve a házak között több szakaszt is térkővel burkoltak. Az ábécé mellett elkészült a parkoló.

– A csapadékvíz-tározó és -elvezető rendszer a beruházás kötelező eleme volt. Kialakítottunk öt nyugalomszigetet kerékpártárolóval és hulladékgyűjtők kihelyezésével, néhány helyen ivókút is van – magyarázta.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk: a szánkódombtól nem messze két kutyafuttatóban erősödhetnek az ebek.

A zöldítési program részeként négyszáz fás szárú növényt ültettünk, évek múlva a közel kétszáz facsemete ligetszerűvé varázsolja a lakótelepet

– emelte ki.

A Dani Margit Sportcsarnok mellett mini KRESZ-, valamint fitneszparkban, illetve extrém sportpályán szórakozhatnak a kunszentmártoniak. A Kossuth úti lakótelepen szintén minijátszóteret avathatnak.