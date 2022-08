Mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak ahhoz, hogy szeptember 1-jével elinduljon a jelenléti oktatás Tiszapüspöki általános iskolájában. Nem volt ez mindig így, tavaly és tavalyelőtt is csúszással indult a tanév az Országos Roma Önkormányzat által működtetett intézményben az elhúzódó felújítási munkálatok miatt. Bár az épület azóta kisebb hiányosságokkal elkészült, a statikailag rossz állapotban lévő tornaterem évek óta ugyanúgy, torzóként áll az udvaron...

– Számomra ez egy igazi örömhír – így kommentálta azt a tényt Tiszapüspöki polgármestere, hogy idén időben elkezdődik az oktatás a falu általános iskolájában.

– Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a fenntartó Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) részéről a működtetéshez minden anyagi fedezet rendelkezésre áll. A nyugdíjazás miatt kieső munkaerőt is sikerült részben pótolni, a többi esetében a pályázatok továbbra is nyitottak – mondta Bander József.

Az udvaron álló, tető nélküli tornaterem ügyében azonban továbbra sincs előrelépés, mivel jelenleg is folyamatban van a jogvita az intézményt fenntartó ORÖ, illetve a felújítást végző kivitelező cég között. Bár munkaterületként le van határolva, a statikailag rossz állapotú épület továbbra is balesetveszélyt jelenthet a gyermekekre.

Mint azt korábban megírtuk, a tornaterem társadalmi munkában épült még 1977-ben. Az már csak a felújítási munkálatok elkezdésekor derült ki, hogy több falában nincs merevítő, statikailag rossz állapotban van, így balesetveszélyessé nyilvánították. Az Országos Roma Önkormányzat 2020 tavaszán nyert mintegy háromszázmillió forint pályázati forrást a felújításra, melyet több mint százmillió forinttal egészített ki a Belügyminisztérium. Korábban mind az ORÖ, mind a kivitelező nyilatkozott. Míg előbbi szerint a kivitelező gyakran megcsúszott a munkákkal, számos esetben pedig hibásan teljesített, a kivitelező azt mondta, a tervek és az engedélyek, valamint a munkákért járó kifizetések késtek.

– Nekünk továbbra is az lenne az elvárásunk, hogy kerüljön pont az ügy végére. Attól tartunk, hogy a jogvita akár több évig is elhúzódhat, de az odajáró száznegyvenhat gyereknek nem mindegy, hogy a testnevelésórákat télen is meg tudnák tartani, mint más településeken. Az lenne a minimum, hogy szülessen végre legalább döntés, hogy milyen irányba menjen tovább a beruházás. Véleményem szerint az ismert statikai probléma és az elmúlt három év állagromlása miatt az egészet át kellene tervezni. Valószínűleg kifizetődőbb lenne a torzót lebontani, és nem toldozgatni-foldozgatni, hiszen már hatványozódott az egykori probléma – véleményezte a jelenlegi helyzetet a polgármester.

Hozzátette, az önkormányzat abban is segítene, hogy a telek nagyságát ki lehessen bővíteni egy szabványos méretű tornaterem felépítéséhez.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnak benyújtott fejlesztési tervben egyébként az úthálózat és a turisztikai fejlesztések mellett harmadikként egy tornaterem felépítését jelölte meg Tiszapüspöki.

– Éppen azért, mert fontos szerepet tölt be a tömegsport. Emellett, ha az iskolának tényleg nem lesz belátható időn belül tornaterme, akkor ezt a funkciót is betölthetné a sportlétesítmény. Mivel ezt a feladatot megjelöltük, így amikor pályázati lehetőség nyílik, azonnal beadhatjuk azt, nem kell külön kérvényezni annak benyújtását – hangsúlyozta a településvezető.

Kivágják az épület előtt kiszáradt fákat

Nemcsak a tornaterem jelenthet balesetveszélyt, hanem az általános iskola épülete előtt álló nyírfasor is megsínylette az elmúlt hetek aszályos időjárását. A harmincéves fák közül több esetében látványosak a kiszáradás jelei.

– Mindenképpen megvizsgáltatjuk a főkertésszel ezeknek a fáknak az állapotát, egyelőre ugyanis nem tudni, hogy mindegyiket ki kell-e vágni, vagy csak azokat, melyek menthetetlenek. A gyerekek biztonsága érdekében azonban mindenképpen el kell távolítani azokat, amelyek balesetveszélyt jelentenek. Természetesen a kivágott fákat pótoljuk majd – tájékoztatott Bander József polgármester.