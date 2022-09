Idén is útjára indítottuk fotópályázatunkat, melyen a megye legcukibb mosolyú gyermekeit kerestük. Vicces grimaszokból, tündéri kacajokból ebben az évben sem volt hiány. Nevezni augusztus 8-tól lehetett, akkor indult a szavazatok szerzése is. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei nyertesek közül többen nem először vettek részt a játékban. Ahogy a nyertesekről korábban már beszámoltunk, jól látható, hogy a 4-7 éves korcsoportban a fiúk taroltak.

– Korábban a kisebbek között is indultunk már a fiammal, elsők és másodikok is voltunk már. Nyertünk könyveket és utalványt is ezelőtt – mondta a szászberki Gáspárné Molnár Eszter, a 4 és 7 év közötti kategória nyertesének édesanyja. Az éppen a napokban iskolát kezdő Gáspár Martin lábtörés miatt nem tudta személyesen átvenni a húszezer forint értékű ajándékutalványt, de a szülőktől megtudtuk: a fiatalember már augusztus végén elkezdte nézegetni, mit is válasszon. Végül zömében társasjátékok mellett döntött.

Ahogy minden évben idén is az újságban látták meg a felhívást, szavazásra buzdították az ismerősöket is.

– Mivel már jövőre nagyobb lesz, így most indultunk utoljára, de minden cikket eltettem és őrizgetem szép emlékként – mesélte az édesanya.

Juhász Bence szüleivel vette át a nyereményt

Fotós: Mészáros János

Juhász Bence Kunhegyesről érkezett családjával, hogy átvegye Gyermekmosoly pályázatunk nyereményét. A mindig mosolygós kisfiú a négy és hét éves korcsoportban harmadik helyezést ért el versenyünkön. Az alig ötéves Bence szereti az autókat, viszont még nem biztos benne, hogy ilyesfajta játékra költené kuponjait a Játéksziget üzleteiben.

– Szeretem az autókat, ám a szuperhősök a kedvenceim. Ezért egy Pókember figurát szeretnék megvásárolni, amivel mindig szívesen játszanék – árulta el hírportálunknak Bence.

Markót Bianka egy éves kislányával Linettel vette át nyereményét ügyfélszolgálati irodánkba szerdán. Az egyéves gyermek bájos mosolya a kategóriájában második helyet ért. Martinékhoz hasonlóan nekik sem volt ismeretlen a verseny.

– A kistestvéremet neveztük már be korábban, ő is a dobogón végzett, nagyon örülök, hogy a lányom is ilyen sok szavazatot kapott – emelte ki Bianka.

És bár egyelőre még nem tudják, mit fognak vásárolni a játékboltban, Linett napokon belül ünnepli az első születésnapját, így biztosan jó helye lesz a nyereménynek.

Markót Bianka és egyéves kislánya, Linett

Fotós: Nagy Balázs

0-3 éves korcsoport

Pápai Benedek Szakácsi Linett Szófia Zsódi Ádin

4-7 éves korcsoport