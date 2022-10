Közel negyven éve dolgozik pedagógusként Molnár Melinda, a besenyszögi Vehiculum-Ház vezetője. Bár óvodások között kezdte pályáját, később az ének, majd a néprajz világa ragadta magával.

– Állatorvos vagy légiutas-kísérő szerettem volna lenni – emlékezett vissza a hetvenes évekre Molnár Melinda, aki végülis édesanyja hatására lépett az óvónői pályára.

– A hetvenes évek igazán nehéz gazdasági évtized volt, az édesanyám azt mondta, menjek olyan helyre továbbtanulni, ahol az érettségi mellett szakmát is kapok, mert nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Ezért választottuk a tiszaföldvári óvónőképzőt – mesélte.

Hamarosan el is kezdett dolgozni a besenyszögi óvodában, emellett az iskola óraadó énektanára lett.

– Az intézmény új igazgatót kapott, akinek a szemlélete magával ragadta a dolgozókat és diákokat egyaránt. Tanulásra ösztönző közeget teremtett, a gyerekeket igényes tanulásra nevelték. Sok magas végzettségű személy került ki akkoriban a településről, ennek a nyoma a mai napig megmaradt – tekintett pályája elejére.

És bár óvónőként nem kedvelte a helyét, az iskolában megszerette a pedagógusi pályát. Sorra szerezte a képesítéseket, zenei szakkollégiummal tanítói, óvodapedagógusi, diplomákat, alkalmazkodva az adott kor lehetőségeihez.

– A régi világ mindig a véremben volt, a nemzeti alaptanterv nulladik kiadásában a néprajznak, a hagyományok ápolásának jelentős szerep jutott. És bár a nulladik NAT-ból nem lett semmi, mégis elvégeztem az etnográfusi szakot bölcsész karon, miközben az ének-zene tanár szaknak is nekiláttam – sorolta.

Akkoriban érkezett Besenyszögre a Bezzeg Imre-féle gyűjtemény, melynek koordinálásával bízták meg.

– Az iskolaigazgató azt találta, hogy vegyük az iskolához a gyűjteményt, így a gyerekekkel is tudunk foglalkozni. 2005-től kezdtem ezen dolgozni, majd egy évre rá az önkormányzat a Közkincs pályázaton megnyerte a felújítás lehetőségét. Be is nyújtottuk a működés iránti kérelmet, mellyel egy időben tagintézményvezetői megbízást kaptam – emelte ki.

Molnár Melinda a feladatokra nem tekint kihívásként.

– Alapvetően élethelyzetek vannak, mindegyikből ki kell hozni a legjobbat anélkül, hogy bárkinek is ártanánk – vélekedett.

Sorra komplex múzeumpedagógiai programokat álmodott meg, melyet az iskolásokkal-óvodásokkal meg is valósíthatott.

– A besenyszögi muzeális intézmény indulásakor volt két pályázat, az egyik a múzeumok és iskolák partnerségén belül, a másik: "Lélekben, testben, észben kézben magunkért" címet kapta. Ez utóbbi volt az első nagy programunk, két éven keresztül tartott. A mozgástól kezdve a tudományon át a kézművességig számos elemet tartalmazott. Majd jöttek a településkutató témahetek, amit tizenöt éve folyamatosan szervezünk – emelt ki néhányat.

Az évek során nehéz döntésre kényszerült, szakmai tudását teljes állásban nem Besenyszögön, hanem Jászkiséren kamatoztatja. A Babra megy a játék! elnevezésű program az iskola és tájház együttműködésével valósulhatott meg, ez érdemelte ki a nemrégiben átadott nívó díjat.