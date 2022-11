November elseje mindenszentek ünnepe, másodika pedig halottak napja, s ebben az időszakban mindig nagyon sokan felkeresik a sírkerteket, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Virágokat helyeznek a fejfákhoz, gyertyákat, mécseseket gyújtanak, melyek apró lángjai hosszan lobognak a hűvös őszi estéken.

A szolnoki Kőrösi úti római katolikus temetőben és annak környékén is nagy volt a forgalom a hosszú hétvégén. Sokan kilátogattak oda, hogy ünnepi díszbe öltöztessék a sírokat. A hozzátartozók rendbe tették a nyughelyeket, virágokkal töltötték meg a vázákat, növényeket ültettek, gondoztak. S persze lehetőség nyílt arra is, hogy elidőzzenek elhunyt szeretteik sírjánál, a mécsesek és gyertyák halványan lobogó fényénél emlékezzenek azokra, akik már nem lehetnek közöttünk, s akik mégis oly sokat jelentenek nekik azóta is. A gyertyagyújtás hagyományának hátterében hátterében ugyanis az áll, hogy a parányi lángok fénye az örök világosság szimbóluma.

Képösszeállításunk fotói a szolnoki Kőrösi úti római katolikus temetőben, valamint a jászberényi sírkertekben készültek.