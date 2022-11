Szolnok/Jászberény 1 órája

Élőláncot alkotva tartottak békés demonstrációt pedagógusok és diákok

Az oktatás fejlesztését, a pedagógusok megbecsülését követelve alkottak újabb élőláncot az ország több pontján pénteken reggel. Megyénkben Szolnokon és Jászberényben is számos tanár sztrájkolt és tartott polgári engedetlenséget, hogy ezúton is felhívják a figyelmet a hazai oktatás legfőbb problémáira. A békés megmozduláshoz diákok is csatlakoztak.

Fotós: Mészáros János

Az országos tiltakozó akció részeként a megyeszékhelyen a Szabadság tértől (Varga Katalin Gimnázium előtt) indulva alkottak élőláncot a pedagógusok és a mellettük kiálló diákok, mely egészen a Baross út és a Hild tér találkozásáig nyúlt. Egyes résztvevők láthatósági mellényt viseltek, míg mások „Gyermekeink jövője a tét!” feliratú molinókat tartottak a magasba. Ezzel párhuzamosan Jászberényben a Lehel Vezér Gimnázium diákjai szerveződtek élőláncba, mely az intézményüktől egészen a Szent József Technikumig ért. A fiatalok mellett elhaladó autósok közül többen dudálással fejezték ki a szimpátiájukat. A tanulók a békés megmozdulás során a „Szabad ország, szabad oktatás” mondatot skandálták.

