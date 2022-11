Tortával, műsorokkal, jó hangulatú gyerekbulival ünnepelte huszonegyedik születésnapját csütörtökön a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda. Az intézmény nevéhez híven, ilyenkor a kék színű öltözetben, a termeket kék dekorációkkal, lufikkal feldíszítve emlékeznek meg a jeles alkalomról. A csoportok ezúttal is készültek kis produkciókkal az alkalomra, de az óvónők is előadtak egy jópofa pomponos táncot. Egy szülinap elmaradhatatlan kelléke a torta, a jókora édességből bőségesen lakmározhatott a társaság. A gyerekeket Muzsikás Péter műsorát is élvezhették.