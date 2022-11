Hat igen, öt nem, egy tartózkodás. Így szavazott az energiatakarékosságot célzó javaslatcsomagról hétfői, rendkívüli ülésén a törökszentmiklósi képviselő-testület. Az előterjesztés szerint a közvilágítás változatlan maradna, viszont idén nem lesz karácsonyi díszvilágítás a városban.

Ideiglenesen, december 20-ától március végéig bezárnák az Ipolyi Közművelődési Központot, csak a könyvtár működne heti huszonöt órában, egyedi működési rendben.

A Napraforgó tagóvoda január 9-étől május végéig zárva tartana, az óvodásokat más tagintézményekbe csoportosítanák át.

A Biztos Kezdet Gyerekház a Zenész utcai közösségi házba költözne, a téli szünetet meghosszabbítanák. A városi bölcsőde nyitvatartási ideje tíz órára csökkenne.

Minden, nem gyermeket ellátó intézményben maximum 18 fokot írnak elő, továbbá igazgatási szünetet rendelnének el a polgármesteri hivatalban december 27-e és január 6-a között. Ugyanitt négynapos munkahetet vezetnek be januártól március végéig.

A városi sporttelep gáz- és energiafelhasználását ezentúl a telepet használó egyesületek fizetik majd.

Nem nyitnák meg télen a hajléktalanokat ellátó éjjeli menedékhelyet, valamint négyből egy nyugdíjasklubot, a Kossuth Lajos utcait is bezárnák ideiglenesen, decembertől április végéig. Harminc ellátottját addig a többi klubban fogadnák, de ezek működési időtartamát is hat órára csökkentenék.

A szociális étkeztetés a hétvégi és munkaszüneti napokon sem lenne elérhető, és megszűnne év végétől a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás – ez utóbbiakat, vagyis főleg az időseket érintő javaslatokat tartotta aggályosnak a képviselők fele, ezért nem szavazták meg a javaslatcsomagot.

– Megszüntetnék azt az időseket ellátó nappali intézményt, melynek épületén nem is olyan régen egy nagyobb korszerűsítést hajtottak végre. Vagyis, a legkedvezőbb energetikai paraméterekkel rendelkezik. Ráadásul a legtöbb idős embert is ott látják el, és minőségi munka zajlik. Emellett szeretnénk, ha átgondolnák az idősek étkeztetésének hétvégi biztosítását is. Úgy gondoljuk, ezeknél lehetnének jobb ötletek, melyek inkább eredményeznék az energetikai költségek megtakarítását – indokolta a frakció döntését Budai Ferenc, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője.

Hozzátette: a szociális ellátással kapcsolatos pontokra tett módosító indítványukat nem fogadták el, ezért szavaztak nemmel a teljes javaslatcsomagra. Mint mondta: a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás megmaradásáról viszont egyetértés volt a képviselők között.

Az előzetes számítások szerint a város a jövő évi, becsült energiakiadások 12–15 százalékát tudná megtakarítani a javaslatcsomaggal.