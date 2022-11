A jövőben tűzkárra is igényelhető lesz a város segítsége

A fűtési szezon kezdetével a lakástüzek lehetősége is fokozódik. Idén két olyan tűzeset is történt Jászberényben, melynél a jövedelmi helyzetre való tekintettel az önkormányzat nem tudott hathatós segítséget nyújtani. Az életvitelszerűen lakott lakóingatlant érintő tűzkár enyhítésére új támogatási formát vezettek be, mely jövedelemtől függetlenül nyújt segítséget az adott lakcímen tulajdonjoggal rendelkező károsultnak. A tűzkár enyhítésére nyújtott települési támogatás a kár mértékétől függően minimum harmincezer, legfeljebb százötvenezer forint lehet.