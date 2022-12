Zselés, kókuszos, rumos, marcipános, de manapság már van forralt boros, erős pistás, robbanócukorkás szaloncukor is, sőt a vásárlói igényekhez és trendekhez igazodva már cukormentes- és vegán szaloncukrot is kóstolhatunk, ha arra a bizonyos klasszikus karácsonyi édességre vágyunk. A szolnoki Ábel családban is minden évben kerül a bevásárlókosárba néhány maréknyi szaloncukor, ahogy mesélik, csak kóstolónak.

– Bevallom, nem bánom, hogy nem ez a legnagyobb kedvencünk, de azért szoktunk venni. A karácsonyfára már nem kerülnek fel a szaloncukrok, inkább csak csemegézünk belőle – mondta el Ábelné Balogh Éva.

– A gyerekek szeretik a zseléset és a kakaókrémeset, de a legnagyobb kedvencük a tejkaramellás – tette hozzá az édesanya.

Persze vannak, akik igazi szaloncukor-rajongók. Számukra igazi kánaán egy-egy üzlet, hiszen manapság megszámlálhatatlan ízvilágú, különleges szaloncukrok közül választhatnak. Ráadásul az ünnep előtt már hetekkel kikerülnek a polcokra ezek az édességek, van idő a kóstolásra, tesztelésre.

– Gyakorlatunk szerint október közepétől indul a kiszállítás a Tisza-Coop Zrt. raktárából a Coop boltokba. Vásárlóink Mindenszentek után egyre sűrűbben és intenzívebben találkozhatnak a Mikulás és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó termékekkel, így a szaloncukrokkal is – fejtette ki Gálik András.

A COOP Szolnok Zrt. marketingvezetője amolyan kulisszatitokként elárulta, hogy a gyártók, nagykereskedők és a kiskereskedelmi láncok is bizony már év elején megkezdik a tervezgetést a következő karácsonyi szezonra.

– Üzleteinken az idei szezonban tíz szállítótól, körülbelül húsz féle különböző ízű szaloncukorból lehet válogatni. Mondanom sem kell, természetesen vannak olyan népszerű ízesítések, melyek minden gyártónál megtalálhatók. Kínálunk válogatás csomagokat, díszdobozos- és egyszerű zacskós kiszerelésű termékeket, valamint kimérős módszerrel is összeválogathatjuk a kedvenceinket. Négy szolnoki boltunkban megtalálhatók a Helyi Termékek Polcai, ahol még kézműves finomságokra is bukkanhatunk. A variációk száma ugyan nem végtelen, de kínálatunk évről-évre bőségesebb és színesebb – részletezte a marketingvezető, aki hozzátette: idén is vannak újdonságok.

Ilyen például a klasszikus sport szeletet idéző szaloncukor, de van banános, a gyerekek kedvencei lehetnek a gumicukor termékek és készülnek hozzáadott cukor nélküli változatok is.

– A kínálat tehát igen bőséges, s amilyen széles a választék, olyan sokszínű a vásárlók ízlése is. Nehéz letaszítani a legek közül a régi nagy kedvencet, a zselés szaloncukrokat, de a kókuszos, a konzum és a gumicukor is népszerű idén. A szaloncukor ma már nemcsak a karácsonyfák díszítésére szolgál, hanem a kimagasló minőséget képviselő, igényes díszcsomagolásban kínált termékek igazi ínyenc ajándéknak is kiválóak – emelte ki végül Gálik András.