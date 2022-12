A hét elejétől az élelmiszerüzletekben egyre többen keresik a virslit és a malachúst. A szolnoki piac egyik húsboltjába betérve ezt magunk is tapasztaltuk. Balogh Éva üzletvezetőt nagy munkában találtuk, de azért elmesélte, hogy telnek most a napjaik. Ahogy fogalmazott, a forgalmukon nem érződik az utóbbi idők áremelkedésének hatása, nagyon sokan térnek be hozzájuk a szezonális termékekért.

– A sertés bécsi virsli és a bőrös malachús verhetetlen, minden év végén nagyon sokat vásárolnak belőlük az emberek – mutatott a kínálatra Balogh Éva. – Hiába, a hagyomány az hagyomány! Ez nagyon fontos! – tárta szét a karját sokatmondóan.

Aztán mintegy magya­rá­zólag hozzátette, sokan úgy tartják, hogy minél kövérebb a malac, annál nagyobb szerencse vár ránk az új esztendőben. Vásárlóik közül sokan sütve tálalják a húsokat, virslivel és lencsével, ami kellőképp meghozza az újévi szerencsét. Idén a négyszáz grammos sertés bécsi virslit ők 2290 forintért kínálják, a malachúst pedig 1495 forint/kiló áron értékesítik. Balogh Éva aztán arra is kitért, hogy sokan a nagyobb bevásárlóközpontokban intézik el a szilveszteri húsbeszerzést, viszont a legtöbben továbbra is a minőségi virsliket, így a szakboltokat keresik.

Elköszöntünk az üzletvezetőtől, hogy felkeressünk egy másik üzletet, mivel a hagyomány nem csak a szilveszteri ételeinket határozza meg, az italok esetében is sokan az alapján választanak. A hiedelmek szerint ugyanis ha fényűző, drága és úri italt fogyasztunk az újév első perceiben, akkor az esztendő hátralévő részében is gazdagság, pompa és bőség vár ránk. Betértünk hát egy szolnoki italboltba, ahol a legtöbben a pezsgőket keresték, leginkább ezer és háromezer forint közötti árban.

– Ilyenkor, szilveszter előtt mindig olcsóbban adjuk a pezsgőket – fogadott bennünket Benka Norbert, az üzlet munkatársa. – Így az utolsó napokban 1300 forint helyett 1100 forintért is beszerezhetnek egy középkategóriás pezsgőt. Tapasztalataink alapján a vevők fele-fele arányban vásárolják az édes és száraz italokat, kinek-kinek ízlése szerint.

Azt már egy másik üzletben hallottuk, hogy szilveszterkor a pezsgők és a röviditalok is kelendőbbek, mint egyébként.

– Pezsgő nélkül nincs szilveszter, az éjféli koccintásról senki sem akar lemondani – szögezte le az egyik szolnoki pálinkaüzlet eladója, Kása Krisztina. – Tapasztalataink alapján az ünnepek alatt többen engedik meg maguknak a drágább szeszesitalokat. Egyébként decemberben másféle italok is kelendőek, kifejezetten sokan veszik a máklikőrt, mely a karácsony illatát és ízeit juttathatja eszünkbe.

Év végén a málnás pálinkát is sokan keresik – mutatja Kása Krisztina, az egyik szolnoki italbolt munkatársa

Fotós: Köllő Judit