Nagy érdeklődés mellett zajlott az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának nyílt napja január 23-án. Az intézmény informatív programokkal várta a pályaválasztás előtt állókat, akik a délelőtt folyamán szaktájékoztatókon vehettek részt, megismerhették az Erasmus+ program lehetőségeit és a felvételi eljárás változásait is. A rendezvényen dr. Varró Bernadett, az EKKE Jászberényi Campusának főigazgatója köszöntötte a továbbtanulni vágyókat.

– Nagyon bízom benne, hogy mindazok, akik a decemberi és a januári nyílt napon itt voltak, azok az arcok ismerősök lesznek a tanévnyitó ünnepségen, amikor hallgatókká fogadjuk őket. Büszkék vagyunk arra, hogy a jászberényi intézmény több mint száz éve képez pedagógusokat. A tanító és egyéb képzéseink minőségi szempontból országos szinten is maximálisan megállják a helyüket. Másik nagy erősségünk pedig a gyakorlati képzés – mondta dr. Varró Bernadett. Hozzátette: a campuson nem tömegképzés folyik, az oktatók családtagként kezelik a hallgatókat, ismerik a problémáikat és értékeiket.

Úgy gondolom, hogy Jászberény egy élhető város, ahol olcsó a kollégium. Nehéz gazdasági éveket élünk, ezért nagyon nem mindegy, hogy a családok mit tudnak felvállalni, egy budapesti, szegedi, debreceni albérletet vagy a Jászságban a bejáráshoz szükséges buszbérletet, vagy megfizethető kollégiumot

– mutatott rá a főigazgató, aki kiemelte, hogy az intézmény képzési kínálata a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően változik, bővül, így került be a programtervező informatikus szak a képzési rendszerbe.

Alapképzésben csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, közösségszervezés és programtervező informatikus szakon tanulhatnak tovább a diákok. Mesterképzésben pedig a szociálpedagógia szakot választhatják.

Programtervező informatikus képzést szerveznek felsőoktatási szakképzés keretében is. A nyílt napon felhívták a figyelmet arra is, hogy 2023-ban és 2024-ben több változás lesz a felvételi rendszerben. Ennek részleteit, a felvételi eljárás menetét, az EKKE felvételi pontszámítását Majorné Csikós Márta, oktatási csoportvezető ismertette. A tájékoztatók sorában az Erasmus+ program ösztöndíj pályázatairól is szó volt. A nyílt napon kollégiumi körsétára, robotika bemutatóra is várták a résztvevőket, valamint a pedagógus képzés előalkalmassági vizsgáira szintén lehetőséget biztosítottak.