Nagy öröm számunkra, hogy uszodánk ebben a nehéz időszakban is nyitva tart a megújuló energiának köszönhetően. Ám a megnövekedett kiadások nem csak a rezsi tekintetében jelentkeznek. Ezért, ahogy minden uszodánál, így nálunk is szükségessé vált a belépőárak emelése – jelentette be Facebook-oldalán az Újszilvási Tan- és Sportuszoda. Közölték: az átlagosnak mondható 20-40 százalék közötti emelés helyett náluk nagyjából 13 százalék körüli emelkedésről van szó. Az új díjak február 1-től lépnek életbe.