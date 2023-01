– A múzeumnak otthont adó épület el volt hanyagolva, nem használták semmire, viszont úgy gondoltuk, hogy megfelelne a múzeumi célokra. Később aztán pályáztunk, és egy kis része meg is újulhatott. Tizenhét éve kezdődött minden... – tekintett a múltba beszélgetésünkkor az intézmény vezetője.

Balázs Antal hozzátette, különleges mackóik idővel egyre népszerűbbek lettek, mígnem nemcsak a térségből, de más országokból is szívesen látogattak ide az érdeklődők.

Az elmúlt években 58 országból nagyjából 50 ezren tekintették meg a kiállítóhelyet.

– Úgy gondolom, hogy ha eljön valaki a Föld távoli pontjáról, annak igényes dolgokat kell mutatni. A teljes macigyűjteményünk ezerötszáz és ezerhétszáz darab közé tehető, köztük sok legendás mackót is találunk. Őrizzük például Latabár Kálmán színművész figuráját is. Amikor hozzájutottunk, nagyon rossz állapotban volt az 1905 körül készült darab, de már rendbe tettük, most a vitrinben van – mosolyodott el a restaurátor, majd a múzeum utazómacijairól ejtett szót.

Mint mondta, ezek a figurák nemrég hét közép-amerikai országba látogattak el. Megfordultak egyebek mellett Hondurasban, Guatemalában, Panamában, Mexikóban és Belize-ben is.

– A Facebookon végig lehet kísérni az útjukat. Mivel már tizenöt éve utazgatnak, több ezer fotóból álló galériát lehetne összeállítani azokból a helyszínekből, ahová az utazók segítségével eljutottak. Ezek az alkalmak azért jók, mert a település hírét elvihetjük általuk a nagyvilágba. Korábban egy cseh vállalkozás találta ki, hogy az ügyfeleik maciját elviszik nyaralni, majd lefotózzák, hogy hol van éppen. Ez egy szolgáltatássá fejlődött. Mi ezt az ötletet inkább Rákóczifalva népszerűsítésére használjuk – taglalta.

Megtudtuk azt is, hogy a múzeum más egyedi ötletet is tartogat a jövőben. A magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusa, Király Gábor, a Scorpions együttes és az Aranycsapat-macik mellett újabb hírességet mintáznának meg az intézmény falai között. A helyi sportcsarnok átadására ugyanis Görbicz Anitának, a magyar női kézilabda-válogatott és a Győri Audi ETO egykori kiválóságának macifiguráját szeretnék elkészíteni annak okán, hogy sportteljesítményével óriási példaképpé vált a fiatalok előtt.

– Sokan kedvelik a zenész macijainkat is, a hírességek szintén jókedvűen tekintenek rájuk. Nagyon meglepődtünk, amikor Tarja Turunen finn énekesnő, a Nightwish zenekar volt énekese közösségi oldalán számolt be róla, hogy aláírta rákóczifalvai maciját – konstatálta búcsúzóul a múzeumvezető.