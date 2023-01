– A 2022-es év a galambtenyésztést nézve közepesnek mondható. Hogy ez az időjárásnak, vagy más tényezőnek tudható, nem tudom, de nem voltak kiemelkedő galambjaim, nekem sem – mondta Baranya Géza.

– Én is feleztem az állományt, hiszen a takarmány ára egy év alatt duplájára nőtt. Nálunk apáról fiúra száll a tenyésztés, 13 éves fiam is sikeres galambász már. Ádám kedvence a budapesti tollas lábú és a parókás galamb. Nem csak segít nekem, már vannak saját galambjai, amelyekkel versenyeken is kapott díjakat, s vannak nyulai is. Egyesületünkben van néhány fiatal, s vannak újabb jelentkezők, ami kellemes meglepetés, hiszen a galambászat nem könnyű. Tagjaink jó része kisújszállási, de Ecsegfalváról és Kunhegyesről is vannak galambászok. Sajnos 2020 januárja óta nem tudtunk kiállítást tartani a Covid miatt, remélem, idén lesz rá lehetőségünk. Céljaim között szerepel, hogy Horváth György emlékére kiállítást szervezzek, hiszen évtizedekig a legjobb galambásztársunk volt, fekete strasszerjei és fekete bácskai keringői országosan elismertek voltak – sorolta Baranya Géza, aki szerint az enyhe tél nem jó a galamboknak sem, mivel nagyon sok vírus, baktérium jobban szaporodik, másrészt a párzási időszakot is megzavarja a tavaszi idő.

Nagy László okleveles agrármérnök is gyerekkora óta foglalkozik galambokkal, feleségének, Annának óvodapedagógusi mellett aranykalászos gazda végzettsége is van.

– Heves megyében nőttem fel. Gyakorlatilag abból volt zsebpénzem, hogy galambokkal és nyulakkal foglalkoztam, és a növendékeket eladtam – mondta László, aki tíz éve költözött Kisújszállásra.

– Szerintem a legfontosabb dolog, hogy a saját konyhánkra biztosítani tudjuk az egészséges élelmiszert. Vannak baromfiaink, mondain galambjaim és nyulaim. A kisúji egyesület keretein belül járok kiállításokra galambjaimmal, 2020-ban a Kisúj Kupán és a törökszentmiklósi kiállításon is egyesületi díjat kaptam. Mi egyébként szeretjük a galambhúst, levesnek, sültnek, hiszen egészséges, könnyen emészthető, fehérjedús, gyakorlatilag minden étkezésbe beilleszthető élelmiszer. Vannak lepke tarka fajtájú, illetve fekete cser nyulaink is. A nyúlhús szintén fehérjében dús, zsírszegény hús. A kislányom kérésére a bolognait nyúlhússal készítem, sőt fasírtot is lehet belőle csinálni, ki lehet rántani és levesnek is jó, így tökéletesen használható a konyhában – sorolta László, aki szeretné, ha a galambhús újra elterjedne a magyar konyhában.

– Ma egy étteremben, ha van egyáltalán, háromezer forint a galambleves, tehát egy prémiumkategóriás élelmiszer. Valamikor nagyon sok helyen volt galamb, a terhes anyáknak főzték levesnek, de a betegségből gyógyulónak is azt vittek. Ez mára eltűnt, így Baranya Gézával az a célunk, hogy népszerűsítsük a galambot. Legfontosabb feladatunk, hogy a fiatalokat megismertessük vele, akár óvodai, iskolai látogatásokat szervezve gazdaságainkba, hogy megszeressék és akár elkezdjék ők is tenyészteni. Ebben hitelesek leszünk Gézával, hiszen a lányom is követ ebben. A most harmadikos Borika feladata a nyuszik etetése, de a galamboknál is szívesen segít – tette hozzá a tenyésztő.