A százas lista a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. Az elemzés vizsgálta, hogy a diákok milyen tanulmányi eredménnyel érkeznek az intézményekbe, hogyan aránylik az évismétlők száma az iskola tanulói létszámához, és milyen eredménnyel teszik le a diákok az érettségi vizsgát.

Szűcs Judit, a karcagi Szent-annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese arról számolt be hírportálunknak, nagy megtiszteltetésként élte meg középiskolájuk munkaközössége, hogy a vármegye legjobbjaként végeztek a ranglistán megszerzett hetvenharmadik helyezésükkel.

Intézményünk valamennyi oktatója nagyon örül az elért eredménynek, közös sikernek tekintjük. Évek óta ott vagyunk a kiemelkedő teljesítményű iskolák listáján a kompetenciamérésnél

– fejtette ki megkeresésünkre Szűcs Judit.

– Ezt a hozzáadott pedagógiai értékkel tudjuk magyarázni, ugyanis kollégáim nagy odafigyeléssel végzik munkájukat. Sokszor egyéni felkészítéssel oktatnak és készítik fel a tanulókat az érettségire. A későbbiekben is szeretnénk az oktatás színvonalát ezen a magas szinten tartani – tette hozzá.

Szűcs Judit, a karcagi Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese

Fotós: Daróczi Erzsébet

A Jászkunság második legjobb technikuma az országos ranglista nyolcvanhetedik helyén álló Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum. Az intézmény kiváló eredményeiről Kalmár Andrea, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója nyilatkozott hírportálunknak.

– Az iskolába közel ezer tanuló jár, nagy részük igen jó eredménnyel zárja az egyes tanéveket – fejtette ki Kalmár Andrea.

– Az intézmény ebben a félévben négyes átlaggal büszkélkedhet. Ez mind diákjaink, mind pedig oktatóink teljesítményének köszönhető. Azt gondolom, hogy ez a helyezés kellően ösztönzőleg hat ránk, hogy még jobban erősödjünk, és előretekintsünk. Az iskolában igen népszerű ágazatokban – turizmus-vendéglátás, gazdálkodás és menedzsment, egészségügyi, valamint szociális – oktatunk. Ebből adódóan azok a diákok, akik a Vásárhelyi Pál technikumot választják középiskolai tanulmányaik során, akár a munkaerőpiacon, akár a felsőoktatásban jó eséllyel találják meg helyüket, és válnak eredményessé – fűzte hozzá a főigazgató.

Kalmár Andrea, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója

Fotós: Beküldött fotó

Lehet-e annál értékesebb ajándék egy szakképző intézmény számára, ha „kerek születésnapjára” Magyarország száz legjobb technikuma közé választják be?

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján összeállított rangsor eredménye ugyanis arról tanúskodik, hogy a fennállásának százhuszonötödik esztendejét ünneplő Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium három másik oktatási intézményt maga mögé utasítva került fel a rangos országos listára.

– Ez az ajándék azért oly becses számunkra, mert több évtizedes elkötelezettség, szív, lélek és akarat koncentrálódik benne – mondta hírportálunknak Moldován György, a Karcagi Szakképzési Centrum igazgatóhelyettese.

– A Teleki elsőre minden tárgyból kitűnően vizsgázott, hiszen nem csupán a Karcagi Szakképzési Centrumban mutatott fel egyedülálló teljesítményt, hanem vármegyei szinten is tekintélyes fegyverténynek számít, hogy mindössze két „kihívója” akadt. Bízunk benne, hogy az elkötelezett szakmai tevékenység eredményeként egyre több tanuló választja majd a technikumi képzésformát. Kívánjuk, hogy az elkövetkező megmérettetéseken is kiválóan szerepeljen, és a ranglistán egyre előrébb jutva, a kevésbé kerek évfordulókon is szép ajándéknak örvendezhessünk együtt – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

Moldován György Zsolt, a Karcagi Szakképzési Centrum igazgatóhelyettese

Fotós: Beküldött fotó