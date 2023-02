Sokszínű, változatos írások számolnak be a városi ünnepi megemlékezéseiről, évfordulókról, az egyesületek eredményeiről, az intézmények életéről és a kisúji díjazottakról. Az egészségről, kirándulásokról, kertgazdálkodásról is készültek írások, de bemutatják a tehetséges gyerekeket is.