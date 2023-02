A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület 2022 őszén már harmadik alkalommal írta ki azt a pályázatot, amelyre azok az önkormányzati közösségi színterek, közművelődési intézmények, civil szervezetek pályázhattak, ahol valamilyen jó közösségi gyakorlatot végeznek, és tapasztalataikat szívesen be is mutatják másoknak. A bíráló bizottság döntése alapján 2023-ra újabb 26 szervezettel gazdagodott a Látópontok köre, így összesen 74-re bővült a hálózat, melynek tagja immár a törökszentmiklósi Ipolyi Közösségi Központ is. A Látópont címeket új birtokosaik ünnepélyes keretek között márciusban vehetik át Martfűn.