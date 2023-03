A leendő lakó kiválasztásának folyamata elindult, a hetven négyzetméteres családi ház felújítása ugyanis befejeződött a Kossuth úton. Kívül-belül a megújult az ingatlan, melynek még a tetejét is lecserélték, továbbá az udvar is megszépült, ahol még egy kerti sütögető is helyet kapott.