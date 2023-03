Három, az első világháborúban elesett katona sírja után kutatnak Tiszapüspökiben, egyelőre azonban nem találták meg a maradványokat, még a temető egyik sokáig elhagyatott részének rendbetétele során sem.

– Már voltam a vármegyei levéltárban és próbáltam itt, helyben is kutatni, de konkrétan még nem sikerült a sírok nyomára akadnom. Voltam kint személyesen azon a területen is, ahol jelenleg takarítanak, azonban ott sem találtam semmit. Fel szeretném venni a kapcsolatot a Honvédséggel, hiszen lehet erről valami nyom az adatbázisukban. Tudjuk, hogy ezek a katonák mikor hunytak el, 1916-ban, 1917-ben és 1918-ban. A nevüket is tudjuk, csak a sírt nem találjuk, ahol nyugalomra helyezték őket. Pedig a levéltár nyilvántartása szerint biztosan Tiszapüspökiben vannak eltemetve – mondta Farkas László, a Tiszapüspöki Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója.