A légoltalmi óvóhelyen ma megtalálható emlékeket Kovács Antal kezdte el gyűjteni, később többen is csatlakoztak hozzá, és így a Kunszenten látható időszaki kiállítás állandóvá nőtte ki magát 2011-ben. Amikor már az eredeti helyük is szűknek bizonyult, átköltöztették a tárlatot Szolnokra, a jelenlegi helyére, meséli házigazdánk, miközben lépésről lépésre haladunk az 1960-as években épült bunkerben.

Talán a helyiségek, folyosók szűkössége miatt, talán az ott látható relikviák okozzák, de az biztos, ez nem egy vidám hely, állapítjuk meg.

Bármerre nézünk, vegyvédelmi szkafandereket, gázálarcokat látunk, nem csak felnőtt méretben. A bunker készítői arra is felkészültek, hogy egészen kicsi gyerekeket is elszállásolnak itt egy atomháború idején, ahol még egy csecsemők megóvására használatos „tartályt” is láthatunk. Szinte bármerre fordítjuk a fejünket, lépten nyomon a Készülj fel a védelemre! és a Védekezz! feliratok tárulnak a szemünk elé.

Aztán egyszer csak egy furcsa szerkezethez érkezünk, Kovács Antal a létesítmény óriási áramfejlesztőjét mutatja meg nekünk. Majd azokat a tartályokat is, melyekkel szükség esetén megszűrhették a levegőt, de kérésünkre még a kézi hajtású szirénát is megszólaltatja. Láthatunk régi telefonközpontot, lábbal hajtható levegőszűrőt, és egy dinamós vészvilágítás is a kiállítás része.

Az alezredes közben elmondja, miért volt már akkor is hasznos fémbe, műanyagba csomagolni az élelmiszereket, és megmutatja egy 12 éves tanuló igazolványát is, aki légoltalmi feladatokra volt beosztva.

Tablókat is látunk, melyeken többek között azt szemléltették, miként kell ellátni a különböző sérüléseket.

S hogy mindez a felszereltség vajon elegendő lett volna egy atomháború idején? Nos, a legjobb, ha erre a kérdésre sohasem kapunk választ.