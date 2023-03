Galériával 16 perce

Szimulátoron tanulhatnak meg villanyt szerelni és targoncát vezetni a szolnoki diákok

Már hegeszteni, targoncát vezetni és villanyt szerelni is lehet szimulátoron keresztül. Ezt most vármegyénk szakképző intézményeiben is megtapasztalhatják: a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a Szolnoki Szakképzési Centrum együttműködésének köszönhetően nyolc jászkunsági szakképző intézmény 37 tanára és mintegy 600 diákja részesül szimulátoros oktatásban.

K. J. K. J.

Ottjártunkkor a Jendrassik György Gépipari Technikum végzős tanulói sajátíthatták el az eszközök használatát Fotós: Mészáros János

A Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum műhelyépületében Oláh Gábor, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet képzési, vizsgáztatási igazgatója és Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja mutatta be a programot pénteken. – A szimulátorok elsősorban a gépészet, specializált járműgyártás, a közlekedés szállítmányozás, illetve az elektrotechnika ágazataiban hasznosíthatók – fejtette ki hírportálunknak Oláh Gábor, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet képzési, vizsgáztatási igazgatója. A fiataloknak lehetősége adódik kipróbálni az eszközöket, illetve – ahogy ebben az esetben is – a projekt keretében térítésmentesen kihelyezzük az iskolába a szimulátorokat, ahol előbb az oktatókat készítik fel, majd megkezdhetik a diákok képzését. Országos szinten közel négyezer szakképzésben résztvevő oktatása folyik ezzel a módszerrel negyven településen. A szimulátoros oktatásnak az egyik legnagyobb előnye az élményszerűség. A tanulók kockázatmentesen tanulhatnak, nem okoznak balesetet, vagy sérülést, illetve anyagi károkat – tette hozzá a szakember.

Szimulátoron tanulhatnak meg villanyt szerelni és targoncát vezetni a szolnoki diákok Fotók: Mészáros János

Hicsó György arról számolt be, hogy Szolnokra összesen 11 szimulátor érkezett, melyek a villanyszerelés, a gyártási folyamatok, a festés, a hegesztés, illetve a nehézgép-, a daruskocsi- és a targoncakezelés oktatásában jelentenek nagy segítséget. – Tavaly októberben egy szakértői konferenciára látogattam, ahol ezen eszközök egy részét bemutatták – részletezte Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. – Ottlétem során az a gondolatom támadt, hogy milyen klassz lenne, ha ezekkel az eszközökkel oktathatnánk tanulóinkat. A szimulátorokat diákjaink egy hónapon keresztül használhatják. Szolnoki intézményeink közül számtalan diák érdeklődött a berendezések iránt, melyeket csoportbontásban minden osztálynak lehetősége lesz kipróbálni.

