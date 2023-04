Az eseménynek a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény adott otthont, ahol Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke és dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) elnöke köszöntötte a résztvevőket.

– Öröm számomra, hogy itt lehetek, hiszen ez, a nagy múlttal büszkélkedhető konferencia messze túlmutat egy egyszerű délutáni beszélgetésen – nyitotta meg a rendezvényt Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke. – A környezetvédelem legégetőbb kérdéseire adott válaszok ma már létfontosságúnak számítanak az emberiség számára. Hálásan köszönöm a tehetséggondozásért felelős alapítványok munkáját, akik gondolnak a jövő nemzedékeire is! Vármegyei önkormányzatként igyekszünk mi is egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a témára, hiszen a mi érdekünk is az eredményesség.

Dr. Balogh László, a MATEHETSZ elnöke is méltatta a nagy hagyományokkal bíró konferenciát.