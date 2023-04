Futótűzként terjed a térségben, de immár egész Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság helyzete. Az autójuk közel harminc éves, olyan állapotba került, hogy nyolc-tízmillió forintot kellene rákölteni. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a környékbeliek licitcsoportokat hoztak létre a közösségi oldalon, számos tárgyat ajánlottak már fel. Nemrégiben a hír hallatán a Ferencvárosi Torna Club képviselői is a tiszazugi városba érkeztek, jóvoltukból egy, a férfi kézilabda csapatuk által dedikált mezt adtak át a tűzoltó parancsnokságnak, további felajánlásokat elindítva.

– Láttam a Fradi férfi kézicsapatának felajánlását, s jónk tartottam a kezdeményezést. Én már közel húsz éve vagyok a Szolnoki Olajbányász szurkolója, nagyon jó a kapcsolatom a játékosokkal és a menedzsmenttel, többen közülük a barátaim is. Megkerestem őket, hogy licitre ajánljunk fel egy szurkolói pólót. A klub támogatott, az összes jelenlegi játékosuk aláírta – mutatta a tiszaföldvári Blaskó István. Elmondása szerint egyszerű szurkolóként kevés lehetőség adódik, hogy valóban minden játékossal aláíratatthassák a relikviákat a rajongók, így a póló igazi érték, amiért akár több tízezer forintot is adhatnak egy licit során, melyre a közeljövőben sor is kerülhet.

A gyűjtés apró lépésekkel, de halad, jelenleg egymillió-egyszázkilencvenezer forint adomány van a földvári tűzoltóság számláján.

– A város egyes üzleteiben perselyeket helyeztünk ki, azokban is gyűlik a pénzt, de azt még nem összesítettük – mondta Fábián Attila Nándor. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság vezetője hozzátette: voltak olyan jelentkezők, akik az Új Néplapban és a Szoljon.hu hírportálon megjelent cikk hatására más segítséget ajánlottak fel, hogy például a javításban vennének részt.

A licitre bocsátott pólót a Szolnoki Olajbányász összes játékosa dedikálta

Fotós: Nagy Balázs

– R. Kiss Imre Tiszainokáról hívott fel, már voltak is kint, megnézték az autót az egyik barátjával. Felbillentették a fülkét, belenéztek a motorba, felírták az adatait és felvették a kapcsolatot egy mezőszilasi motorfelújító céggel. Helyben szeretnék kiszedni a motort az autóból, elvinnék mezőszilasra, a megállapodásuk szerint a cég munka és forgácsolási díjat nem kér majd. Ehhez az alkatrészek kellenek, ezek beszerzése hosszadalmas folyamat – magyarázta.