„Kutya egy szombatnak” nézek elébe a rákóczifalvaiak. A Varsány Közösségi Ház idén is meghirdette a befogadott kutyák szépségversenyét, melyre fél évesnél idősebb ebekkel lehet nevezni.

– A rendezvénnyel az is célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a felelős állattartásra – hangsúlyozta Császiné Csáti Réka igazgató.

– A versennyel is hangsúlyozzuk, hogy érdemes kutyákat örökbe fogadni, hiszen tele vannak gazdátlan állatokkal a menhelyek. Amikor felvonulnak a versenyzők a Szabadság téren, elhangzik az is, hogy talált egymásra gazda és kutya. Tavaly is nagyon szép, megható történetek hangzottak el...

A rendezvényre fotópályázatot is kiírtak „Ha a kutyám beszélni tudna” címmel, melyre gyerekek, felnőttek egyaránt nevezhetnek. A képek mellé szövegeket kérnek mellékelni, arról, hogy mit mondana az adott négylábú. Az eredményt szombaton hirdetik ki. Aznap lesz kutyasuli bemutató is, illetve egy terápiás kutyával is találkozhatnak az érdeklődők.