A vártnál többen jelentek meg a vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban a szerda délutáni információs előadáson. A civil szervezetek elsősorban pályázatokból működnek, így nagyon fontos, hogy ezek adminisztrációját is hibátlanul el tudják végezni.

A szerdai előadáson a 2022. évi Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak precíz elszámolásához kaptak segítséget az érdeklődők.

Mészáros Ágota, a központ szakmai vezetője avatta be hallgatóságát gyakorlatorientált formában, lépésről lépésre a tennivalókba. Az előadó összeállított egy segédanyagot is, melyet a programot követően a résztvevőknek e-mailben megküldött, ezáltal is könnyebbé téve számukra az elszámolást.

Mészáros Ágotától megtudtuk, az érdeklődők szokatlanul aktívak voltak, számos kérdést felvetettek menet közben és az előadást követően is, így a program a tervezett időtartam duplájára nyúlt.

– Nagyon örülök, hogy ennyi kérdést kaptam a rendezvényen, mert rendszerint a határidő előtti utolsó napokban keresnek meg, hívnak fel telefonon a problémáikkal. Itt nyugodtabb körülmények közt, részletesen átbeszélhettünk mindent – mondta a szakmai vezető.