– Hogyan kerültek kapcsolatba a filmvilággal?

– Nagyjából tizenkét éve foglalkozunk reklámdekorációval, a vállalkozást a feleségemmel közösen indítottuk be. A filmvilágba először 2018-ban kóstoltunk bele, amikor is a dr. Béres József életét feldolgozó filmben, a Cseppben az élet című produkcióban mutathattuk meg munkáinkat. Ezt követően folyamatosan kaptuk a felkéréseket a legkülönfélébb alkotásokra. Elkészítettük például a Red Notice című amerikai akcióvígjáték néhány díszletét, dekorációját.

A legnagyobb kihívást mégis a Hadik című történelmi film elemeinek megalkotása jelentette...

– Nézzünk be egy pillanatra a kulisszák mögé. Hogyan álltak neki a Mária Terézia idején játszódó alkotásnak?

– A filmforgatás helyszíneihez igazodva több településre is eljutottunk. Dolgoztunk Mohácson, Komáromban, Keszthelyen, Pécelen és Budapesten egyaránt. A filmgyártók megpróbáltak olyan színtereket keresni, amelyek az adott korszakot a leginkább megidézik. Így kerültünk Mohácsra is, ahol egy taposómalom múzeumban kellett díszleteket alkotni. Itt egy kész épülethez építettünk falakat, illetve régi stílusú ablakokat, ajtókat. Emlékszem, üvegszálból kreáltunk korlátot, amely a filmben kőhatásúnak tűnik. Persze, voltak nehezebb pillanataink is, gondolok itt elsősorban a keszthelyi kastélyra. Az épület, mint ismert, múzeumként működik, vagyis adott, hogy mit, és mikor lehet elvégezni benne. A bútorokra, a falakra, a parkettára fokozottan ügyelni kellett. Éppen ezért szinte semmihez sem érhettünk hozzá. Ennek ellenére a végén kiválóan megálltak a díszletek. A munkánk nehézségét természetesen az adja, hogy a nézőknek semmit sem szabad észrevenniük, mindennek tökéletesen valóságosnak kell lennie. Nagy kihívás, hogy olyan megoldásokat alkalmazzunk, amelyek mutatósak, ugyanakkor élethűnek tűnnek a felvételeken.

– Milyen más produkciókhoz készítettek „hátteret”?

– Egyebek mellett a Pesti balhé című magyar filmhez és a Shadow and Bone néven futó amerikai fantasy sorozathoz. Utóbbinál az első és a második évadban működtünk közre. Jelenleg egy dél-koreai filmhez gyártunk díszleteket. Bedolgozunk továbbá a készülő Petőfi-filmbe is.

Korábban a Drága örökösök, a Keresztanyu, és A mi kis falunk című sorozatokban vettünk részt. Itt amolyan „beugró építészek” voltunk, falátalakításokat, utcatáblákat készítettünk.

– Óriási munka életre hívni egy-egy valósághű díszletet. Mi lesz a sorsa a szépen megformált daraboknak, ha már nincs rájuk szükség?

– Vannak olyan tárgyak, amelyeket megőrzünk, de ez csupán a 15-20 százalék. Az elemek nagy része sajnos feleslegessé válik.

A Shadow and Bone című amerikai sorozatnak két műtermi díszletet is építettek a ceglédi szakemberek

Forrás: Hege Dekor

– Van olyan film, amelynek a díszletét szívesen elkészítenék?

– Ilyesmin még nem gondolkodtunk. Ami azonban nagy álmunk, hogy egy napon valamely világhírű rendező filmjéhez asszisztáljunk. Életre szóló élmény lenne továbbá, ha Tom Cruise-zal dolgozhatnánk együtt. Régi vágyunk még, hogy Amerikában is megmutassuk magunkat. Tennénk ezt azért is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi, magyarok nemzetközi mércével mérve is nagyok vagyunk a díszlettervezésben.