Dolgoznak a közösségi színtér előkészítésén a vakáció időszakára. A terv ugyanis az, hogy a tanév befejeztével a gyerekeknek itt napközbeni elfoglaltságot, klubfoglalkozásokat biztosítsanak, valamint a nyugdíjasok is tarthassanak foglalkozásokat.

A tavalyi évben pályázaton nyert támogatásból beszerzett csocsó- és pingpongasztalt is itt szeretnék elhelyezni, vannak társasjátékaik, valamint a nagy méretű televíziót is működtetnék, már szerelik is fel a falra. A nyárra az internet bevezetése is megtörténik. A nyári szabadidős elfoglaltságokhoz természetesen felügyeletet is biztosítanak a gyermekek mellé.