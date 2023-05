Családi majálisukkal egybekötve tartja meg idén is éves közgyűlését az Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete. A május 20-ai egész napos rendezvény helyszínéül az újszászi Plusz Pont Közösségi Házat választották a tágasabb tér adta lehetőségeket szem előtt tartva.

Az értekezésen túl a tagoknak, partnereknek, vendégeknek játékos vetélkedővel, előadással is készülnek, valamint bográcsozást is terveznek, és persze ezúttal is alkalom nyílik jó hangulatú beszélgetésekre, ami azért is fontos, mivel sok ismerős és hasonló gondokkal küzdő család csak a hasonló rendezvényeken tud találkozni.

Fehérváry Tünde elnöktől megtudtuk, jó idő esetén mind a vetélkedőket, mind a közös főzést a szabadba, az akadálymentesített játszótér szomszédságában tartják meg. Ez azért is tűnt kedvező megoldásnak, mivel sok gyermekes család is jelezte részvételi szándékát, és míg a felnőttek értekeznek, az ifjoncoknak is van hol szórakozniuk.

A közgyűlés egyik kiemelt témája alapszabályuk módosítása lesz, tevékenységi körüket ugyanis újdonságokkal tudják bővíteni.

Az újszászi önkormányzattól a programra kaptak sütemény felajánlást, de a bográcsos ebéd kiegészítéseként a tagok is hoznak édességeket. Ezen a napon hallgathatják meg Benedek Csaba a paraszti kultúrában és napjainkban jellemző újrahasznosításról szóló előadását is, melyet korábban elhalasztottak, ugyanis az egyéb párhuzamos programok kapcsán félő volt, hogy csak kevesen tudnak ellátogatni az eseményre.