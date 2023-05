Terménylopás egyáltalán nem volt, és minimálisra csökkent tavaly a külterületi ingatlanokon elkövetett tulajdon elleni cselekmények száma is Törökszentmiklóson – erről számoltak be a közelmúltban a mezőőrök a város képviselő-testületi ülésén.

Mint elhangzott, a legtöbb gondot továbbra is az illegális hulladéklerakók jelentik. Vannak olyan frekventált helyek is, ahová az átutazók is gyakran raknak le szemetet. Tavaly két alkalommal sikerült tetten érni elkövetőket. A külterületeken jelenleg hat mezőőr teljesít szolgálatot, összesen több, mint 18 ezer hektáron.